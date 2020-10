(Teleborsa) - I Future USA viaggiano in rialzo, anticipando una partenza buona per Wall Street, in una giornata povera di spunti dal fronte macroeconomico.Frattanto, il future sul Dow Jones guadagna lo 0,26% a 28.592 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,75% a 3.499 punti e quello sul Nasdaq l'1,96% a 11.954 punti.