MailUp, vendite in crescita del 7% nel terzo trimestre

MailUp

(Teleborsa) -ha annunciato in data odierna i risultati relativi alle, che evidenziano una, rispetto ai 14,6 milioni dell'anno precedente, pur scontando l’effetto della crisi globale legata all’emergenza Covid-19.La business unit che ha registrato il maggiore fatturato è, con vendite pari a 10,0 milioni di euro, in crescita di oltre il4,5% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, mostrando i primi segni di recupero rispetto al forte rallentamentodegli SMS destinati al retail durante il periodo di lockdown.La business unit che ha registrato la maggiore crescita è, con vendite pari a 0,4 milioni di euro, in crescita del 47,7% rispetto al 2019, grazie ad un modello di business che privilegia le vendite dei servizi in modalità self-provisioning (ossia quelli che possono essere attivati direttamente dal sottoscrittore senza una interazione personale nel processo di vendita).Le più penalizzate sono le business unit(che mostra comunque una buona ripresa soprattutto sui servizi email, con performance più contenute su SMS e servizi professionali) e soprattutto, influenzata dalla stagionalità tipica dei mesi estivi.