Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Partenza tonica per la borsa di Wall Street come peraltro attesa anticipata dall'andamento rialzista dei future statunitensi. La giornata odierna è pe gli investitori si preparano ad una. L’attenzione è focalizzata anche sulle negoziazioni tra democratici e repubblicani per il nuovo piano di stimoli economici.Sotto i riflettori degli operatori anche le Big Tech: il Financial Times ha riportato che i colossi comepotrebbero entrare a far parte di una nuova lista a cui l'Unione europea sta lavorando, concepita per ridurre il potere delle società tech e per aumentare la competizione.Sulle prime rilevazioni, ilsta mettendo a segno un +0,27%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.501 punti. Sale il(+1,47%); sulla stessa linea, positivo l'(+0,86%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,35%),(+1,00%) e(+0,95%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,90%.del Dow Jones,(+2,51%),(+1,49%),(+1,27%) e(+0,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,21%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,99%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,77%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,51%),(+2,47%),(+2,22%) e(+2,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,76%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,14%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,08%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,08%.