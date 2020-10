Scuola, Pacifico (Anief): contro l’abuso del precariato assunzioni anche da graduatorie per titoli

(Teleborsa) -, ai microfoni di Radio24, durante la trasmissione ‘Tutti a scuola’, ha affermato cheo utilizzare questa nuove Gps non solo per le supplenza, ma anche per le immissioni in ruolo.Dal 22 ottobre al 16 novembre avrà luogo il, riservato ai docenti con almeno 36 mesi di servizio. 64mila le domande giunte, 32mila i posti banditi, con gli insegnanti vincitori di concorso che resteranno quest'anno nel loro posto di supplenza, “per vedersi assegnare invece la cattedra il prossimo primo settembre, pur con decorrenza contrattuale retroattiva al primo settembre 2020. Seguiranno poi gli altri due concorsi, ordinari, per altri 46mila candidati”.Durante la trasmissione radiofonica, Pacifico è intervenuto sull'argomento, affermando che “dal 2015 a oggi sono stati banditi cinque concorsi e, perché come Stato italiano continuiamo a pensare che un precario senza concorso possa insegnare nelle nostre scuole per dieci-quindici anni, mentre per stabilizzarlo deve per forza fare un concorso”.È stato anche affrontato il problema dei docenti che non potranno prendere parte a questo concorso: “Intanto il problema riguarda non solo quei candidati che sono positivi, ma anche quelli che sono obbligati a stare in isolamento fiduciario - spiegato il sindacalista -. Basti pensare cheche dunque non potranno presentarsi alle prove. Tanto che, come Anief, abbiamo chiesto almeno delle sessioni suppletive. Lo abbiamo richiesto anche per il Tfa Sostegno e per i test di medicina:e, visto che c’è questa emergenza, si facciano più sessioni".Rispetto alla necessità di reperire personale, e da qui quella di svolgere il concorso, il sindacalista autonomo ha affermato che: "perché come Stato italiano continuiamo a pensare che un precario, senza che abbia superato prove, possa essere utilizzato anche per 10-15 anni, mentre per essere stabilizzato deve per forza vincere il concorso? Non è quello che prevedeva la nostra normativa, perché. Da quando, purtroppo, dal 2012 si è deciso di non assumere più per titoli, i precari continuano a crescere di anno in anno. La soluzione - ha concluso Pacifico - è dare: accedere ai ruoli sia da concorsi che da graduatorie per titoli, questa sarebbe la soluzione contro l’abuso del precariato. Bisogna dunque riaprire le graduatorie a esaurimento o utilizzare questa nuove Gps non solo per le supplenza ma anche per le immissioni in ruolo".