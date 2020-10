Borse Europee restano al palo. Milano sui livelli della vigilia

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scontano loed il deterioramento del sentiment delle imprese europeeNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,179. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +121 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,66%.poco mosso, che mostra un -0,2%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,34%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,24%. Stabile il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 19.698 punti.Tra lea grande capitalizzazione, tonicacon un vantaggio dell'1,65%.In luce, con un ampio progresso dell'1,55%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,17%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,15%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,46%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,18%.Calo deciso per, che segna un -1,98%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,78%.Tra i(+13,10%), che ha annunciato la creazione del polo della cybersecurity.Bene anche(+1,55%),(+0,85%) e(+0,78%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -9,69%.Affonda, con un ribasso del 5,15%.Crolla, con una flessione del 3,36%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,14%.