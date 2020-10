Atlantia apre a CDP: concessa esclusiva per vendita ASPI

Atlantia

(Teleborsa) - Svolta imprevista sul capitolo Autostrade.ha annunciato che darà unper un'eventuale proposta d'acquisto dell'88% di ASPI. Lo ha deciso il, riunitosi lunedì, ma l'annuncio è stato dato nella serata di martedì 13 ottobre 2020 dopo la chiusura del mercato.La decisione viene incontro alle ultime, che ha minacciato nuovamente la, se non si tornerà sul sentiero tracciato dall', che prevedeva la vendita di ASPI ad una cordata guidata da CDP."Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia - si legge in una nota - ha confermato la propria disponibilità a valutare un’eventuale proposta da parte di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), unitamente ad altri investitori nazionali e internazionali, per un possibile accordo, relativo all’acquisto dell’integrale pacchetto azionario (pari all’88,06%) della controllata Autostrade per l’Italia".La holding precisa che la proposta è "aderente" alla lettera inviata al Governo il 14 luglio scorso e deve essere".CDP adesso avràper recapitare la sua proposta, mentre l'altra scadenza chiave cade il, quando è convocataper approvare ilapprovato dal CdA a settembre.