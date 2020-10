Wells Fargo, utili trimestrali più che dimezzati

Wells Fargo

(Teleborsa) - Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,88%.La banca ha riportatonel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e sotto le stime degli analisti: passando da 4,6 a 2 miliardi di dollari. L'utile per azione è sceso 0,42 dollari dai 0,92 dollari del terzo trimestre 2019. Le aspettative di consensus erano per 0,44 dollari ad azione.sono scesi del 14%, ma hanno superato le attese: 18,9 miliardi di dollari rispetto ai 22 miliardi del corrispondente periodo del 2019. Le stime degli analisti erano per un giro d'affari di 17,99 miliardi.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 24,21 USD con primo supporto visto a 23,57. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 23,35.