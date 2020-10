Alleanza, risultati solidi nei 6 mesi. Focus su clienti, rete, educazione finanziaria

(Teleborsa) -, compagnia del Gruppo Generali, si confermae rinnova la sua, con nuovesui loro bisogni e senza trascurare l', che va assumendo un ruolo di primo piano in un momento così difficile per l'Italia."Questo è un momento particolare per chi fa l'assicuratore", ha affermato l'Amministratore delegato di Alleanza,, presentando i risultati dei nove mesi e le nuove offerte commerciali. Il manager ha ricordato il contesto diin cui si sta muovendo la compagnia, caratterizzato da tassi di interesse bassi da unae dalla forteche ha superato 1.600 miliardi euro.Nei primi sei mesi dell'anno, Alleanza ha riportato risultati record, grazie anche alla spinta verso il digitale. LaProduzione è cresciuta dell’1% a, in controtendenza rispetto ad un mercato dal segno negativo (-16%), mentre laè aumentata del 3% a, confermando un trend in costante crescita.Risultati che hanno fatto perno su unche vede 9 polizze su 10 sottoscritte full digital e il 97% delle liquidazioni Vita totalmente digitale.I risultati raggiunti sono il prodotto di unache di declina su: l'attenzione all', una, la crescita della, e ladi risparmio/investimento "ritagliata" sulle esigenze del cliente.L'è uno dei temi cari per Alleanza, un tema che fa parte anche dell'agenda ONU, ha ricordato l'Ad Passero, sottolineando "riteniamo che far crescere consapevolezza e informazione dei risparmiatori sia un tema centrale per la ripresa Paese". In questa direzione si inseriscono gli oltre 500 eventi organizzati sul territorio, che hanno coinvolto almeno 50mila partecipanti, raggiungendo le famiglie in una fase di grande incertezza.Lo Stile Alleanza si declina anche in una, che sfrutta le potenzialità del digitale, senza dimenticare le relazioni "in presenza", e fonda il modello di relazione con il cliente su forti competenze assicurative e finanziarie. Una consulenza che si traduce in oltre 80mila record di consulenza al mese del tutto personalizzati e trova riscontro nell'alto indice di gradimento (+21 punti) e nel tasso di fedeltà che si colloca al 94%.L'altro asse portante della strategia è la, che oggi vanta ben 12mila consulenti operativi anche a distanza e punta sull'ampliamento, con ben 900 assunzioni previste nel periodo 2019-2022, e sulla formazione, con oltre 1 milione di ore all'anno. "Ci muoviamo anche sul filone della selezione", ha affermato l'Ad, ricordando che nel 2020 sono stati già avviati alla professione di consulenti oltre 1800 giovani.La quarta colonna della strategia concerne ladi offerta di risparmio/investimento, in particolare le nuove offerte, grazie alle quali sono stati. Le due soluzioni presentano una componente di investimento opportunamente diversificato - obbligazionario e sostenibile - che si dirige in parti uguali sulla storica Gestione Separata Fondo Euro San Giorgioe sulla Linea Soluzione Patrimonio, composta da 3 OICR (FAIO, FAB, FAO) e dal Fondo GIS Euro Green & Sustainable Bond, che investe in aziende sostenibili e certificate.Loè un piano di risparmio che si adatta alle diverse necessità, con versamenti periodici personalizzati a partire da 180 euro al mese, e permette anche di effettuare versamenti aggiuntivi e di aumentare o diminuire i versamenti a seconda delle possibilità ed esigenze. Consente an che di saltare una rata o riscattare in tutto o in parte capitale versato.è la soluzione di investimento dedicata a coloro che desiderano ottenere un rendimento stabile e continuo nel tempo, su un orizzonte temporale di almeno cinque anni, e dà la possibilità dopo il primo anno di accedere agevolmente al proprio capitale.Alleanza conferma il proprio impegno sul tema dell'con un Programma Nazionale, che propone seminari gratuiti sul territorio, per diffondere la conoscenza dei temi legati a mercati finanziari, alla previdenza ed alla protezione. Dal 2019 Investment Day, Protection Day e Previdenza Day hannoin tutta Italia.L'Ad Davide Passero ha ricordato l'importanza che viene assumendo questa tematica, soprattutto dopo il Covid, che ha ampliato l'incertezza e modificato le preferenze di consumo e risparmio delle famiglie, che oggi privilegia la liqiidità, intesa ancxhe conìme senso di protezione."Mai come oggi riteniamo fondamentale impegnarci su temi ad alto impatto sociale, in primis sull’educazione finanziaria, un valore per lo sviluppo delle famiglie e del settore assicurativo", ha affermato Passero, aggiungendo "Tre italiani su dieci avrebbero oggi difficoltà nel reperire le risorse necessarie per gestire imprevisti, per questo disporre delle conoscenze finanziarie può aiutare a fare la differenza"., Responsabile dell’Ufficio Studi Economici della Consob e componente del Comitato per la programmazione e il coordinamento di educazione finanziaria, intervenuta all'evento, ha ricordato che "nei suoi 3 anni di vita il Comitato si è impegnato molto per l'educazione finanziaria". Sono stati di recente pubblicate anche le linee guida per l'educazione finanziaria di giovani ed adulti."In questo contesto - ha sottolineato - anche la Consob si sta muovendo sia all'interno del Comitato, di cui fa parte, sia per conto proprio, ampliando l'offerta formativa, per raggiungere una platea più ampia di destinatari, che comprende anche anche giovani, scuole e PMI".