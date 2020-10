PMI, Vodafone Business lancia "OneBusiness Share"

(Teleborsa) - Nell'attuale scenario caratterizzato dall'in cui si è verificato un calo di domanda e ricavi e l'annullamento di ordini e contratti, lesi sono assicurate opportunità a un tasso più che doppio rispetto a quelle più indietro nel percorso di digitalizzazione. Eppure, sono ancora numerose le difficoltà riscontrate dalle Pmi. Oltre la metà ha difficoltà a individuare la tecnologia corretta o il giusto fornitore e quasi il 40% ha necessità di supporto per la formazione. Così come resta ancora troppo alto ildal momento che solo il 20% delle Pmi usa il cloud (contro il 57% delle grandi aziende) e meno del 10% adotta l'e-commerce per la propria attività. Questo il quadro che emerge da uno studio commissionato da Vodafone.Evidenze confermate anche dal– il recente studio condotto da Vodafone Business per individuare gli elementi chiave di un'impresa pronta al futuro, con un'attenzione particolare agli scenari che si sono aperti nei mesi scorsi – portano alla conclusione che "e piccole e medie imprese, oggi più che mai, – sottolinea Vodafone in una nota – sono chiamate a potenziare la propria resilienza e ad affrontare la sfida della ripresa adottando strumenti tecnologici innovativi e soluzioni digitali all'avanguardia". Oltre ad avere un atteggiamento positivo nei confronti del cambiamento e una attenta pianificazione delle strategie aziendali, lesono – secondo il Rapporto – aperte all'innovazione tecnologica e comprendono il potere del digitale per incrementare la propria crescita e per rispondere in modo sempre più efficiente alle nuove sfide del mercato.In questo contesto, con l'obiettivo di "abilitare e semplificare l'accesso alla trasformazione digitale delle piccole e medie imprese",. Una soluzione – si legge nella nota – pensata per "combinare la migliore connettività fissa e mobile, livelli di servizio dedicato e soluzioni digitali innovative per intraprendere con i giusti strumenti il proprio percorso di trasformazione digitale".