Brillante Piazza Affari

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l'vanta un progresso dello 0,57%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,172. Lieve calo dell', che scende a 1.900,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,24%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +127 punti base, con un forte calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,65%.brilla, con un forte incremento (+1,62%), andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,49%, e ottima performance per, che registra un progresso del 2,03%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,70% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 21.186 punti.Poco sopra la parità il(+0,52%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+1,08%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,64%),(+3,46%) e(+3,05%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,77%.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo dell'8,10%.Su di giri(+4,73%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,23%.Effervescente, con un progresso del 4,10%.del FTSE MidCap,(+6,17%),(+4,61%),(+4,49%) e(+4,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,14%.In caduta libera, che affonda del 2,51%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,51 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,16%.Tra i dati10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,3%)10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,5%; preced. -0,5%)11:00: Bilancia commerciale (atteso 15,1 Mld Euro; preced. 27,9 Mld Euro)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,4%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,3%; preced. -0,2%).