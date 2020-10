Scuola, in Campania didattica a distanza fino al 30 ottobre. Azzolina: "decisione gravissima"

(Teleborsa) - "Gravissima". Così la ministragiudica la decisione del Governatore della, di chiudere le scuole e predisporre lasu tutto il territorio regionale fino al 30 ottobre."In Campania lo 0.75% degli studenti è risultato positivo e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0.80. Se c'è crescitanon è di certo colpa della scuola", ha dichiarato la ministra dell'Istruzione. Una posizione sostenuta anche dal presidente del Consiglio,, che dal Consiglio europeo ha commentato: "Chiudere così in blocco le scuole non è la migliore soluzione"."Se non vogliamo sacrificare la scuola – ha aggiunto la ministra Azzolina – si può lavorare per loancora di più. La mattina non sono solo gli studenti a salire sui mezzi. Lasciare gli studenti a casa è inaccettabile se vogliamo considerare i numeri dei contagi nelle scuole. Si devono spalmare su tutti gli altri settori le necessità sul prendere o non prendere i trasporti".Cerca il dialogo il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni,, che avanza la proposta di dilatare glisu tutta la giornata: "la capienza all'80% deiche in ore di punta si fa fatica a gestire e controllare - ha osservato - è legata fatto di dover portare a scuola i ragazzi e farli tornare a casa per chi non può permettersi di portali da solo. Se la curva aumenta e se ci fosse la necessità di prendere ulteriori provvedimenti piuttosto che lasciare a casa i ragazzi, visto che la gran parte del Paese chiede di continuare la scuola in presenza, penso che se si dilatassero gli orari su tutta la giornata, cioè mattino e pomeriggio questa potrebbe esser la soluzione per far circolare i mezzi". Bonaccini ha però chiarito che tale decisione spetta comunque al Governo.