Borse europee chiudono all'insegna della debolezza. Milano tiene la parità

(Teleborsa) -la seduta delle, in scia al ripiegamento di Wall Street, mentreal vento delle vendite.Ad impensierire i mercati concorrono ancora lelegate allaed alla, a dispetto delle, che conferma un pieno supporto all'economia con la politica monetaria.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,178. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,49%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 40,88 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +133 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,70%.piccola perdita per, che scambia con un -0,42%, tentenna, che cede lo 0,47%, quasi invariata, che riporta un moderato -0,12%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 19.374 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 21.166 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,1%); leggermente negativo il(-0,49%).Tra i 397 titoli trattati, 171 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 192 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 34 titoli.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,86%),(+1,52%) e(+0,68%). Tra i peggiori i comparti(-0,89%),(-0,84%) e(-0,76%).di Milano, troviamo(+4,62%) dopo la notizia del rafforzamento del fondo inglese TDCI nel capitale, ad un soffio dall'assemblea.Bene anche(+2,74%),(+2,45%) e(+2,12%).La peggiore è, che ha chiuso a -2,36%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,11%.scende dell'1,90%.Calo deciso per, che segna un -1,38%.Tra i(+6,27%),(+4,34%),(+3,29%) e(+3,11%).Vendite su, che ha chiuso a -4,49%.In caduta libera, che affonda del 3,14%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,03 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,06%.