Landi Renzo annuncia dimissioni consigliere Anton Karl

Landi Renzo

(Teleborsa) -ha annunciato checon effetto immediato dalla carica di componente del, in considerazione di sopraggiunti incarichi lavorativi incompatibili con l'impegno richiesto per lo svolgimento del suo incarico di Consigliere.Anton Karl ha rivestito il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazionee non aveva alcuna carica nei comitati interni di Landi Renzo. Sulla base delle informazioni disponibili, alla data delle dimissioni, Anton Karl deteneva 415.151 azioni ordinarie di Landi Renzo.