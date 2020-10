Borse europee caute. Piazza Affari corre da sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dove regna una, per le preoccupazioni relative alla crescita deie per l'evoluzione delle. Sul fronte USA poi permangono preoccupazioni per lo stallo del pacchetto di stimoli e per l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,181. Aumenta di poco lo, che si porta a +135 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,74%.discesa modesta per, che cede lo 0,32%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,28%.continua la seduta con un guadagno suldello 0,67%.Tra idi Milano, in evidenza(+7,94%),(+3,79%),(+3,30%) e(+2,15%).Fra i peggiori si conferma, che continua la seduta con -2,62%, nonostante la proposta di CDP per ASPI Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,23%.scende dell'1,10%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,93%.di Milano,(+5,53%), dopo la firma del decreto per la privatizzazione Bene anche(+4,14%),(+3,37%) e(+3,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,79%.Calo deciso per, che segna un -1,66%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,59%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.