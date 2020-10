CDP, Palermo: "Supporto alle imprese priorità per la ripartenza del Paese"

(Teleborsa) - "Non solo risorse finanziarie. Per noi è altrettanto importante il capitale umano. Capitale umano che vogliamo supportare con questi nuovi strumenti sul fronte delle strategie, dell'innovazione e della trasformazione digitale". Così l'in occasione del lancio degli acceleratori "Piattaforma Imprese" e "Digital Xcelerator" , presentati oggi a Roma alla presenza del. "Riteniamo – ha sottolineato Palermo – che il supporto alla crescita e all'innovazione delle aziende italiane, il cuore pulsante del nostro sistema economico, sia una priorità per lo sviluppo e la ripartenza del Paese"."Lanciamo questi acceleratori perché tale affiancamento è esattamente lo stesso che facciamo con le aziende del Gruppo. Abbiamo visto che questo lavoro serve ed è molto utile soprattutto su aziende di piccole dimensioni dove spesso queste professionalità non ci sono e la prevalente concentrazione sulla produzione porta a non curare con sufficiente attenzione tali aspetti. Riteniamo, dunque, che percorsi di affiancamento possano essere molto utili nel supportare gli imprenditori o, all'occorrenza, il gruppo manageriale, per fare veramente un upgrading. Le esperienze che abbiamo avuto in questi anni all'interno del Gruppo hanno dimostrato che funziona"."In questo progetto abbiamo 35 partner, tutte primarie società di consulenza, di selezione del personale, di formazione. Posso dire che abbiamo scelto i migliori sul mercato"."L'obiettivo è offrire un range ampio di servizi consentendo alle aziende di poter scegliere e avendo noi al loro fianco in questo percorso di crescita e accelerazione. Gli acceleratori si rivolgono a tutti i clienti di Cassa Depositi e Prestiti per cui, sostanzialmente, a un panorama molto ampio di imprese in tutti i settori. Partiremo da un gruppo inizialmente ristretto per poi allargare progressivamente".