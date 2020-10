A2A: lanciato con successo bond da 500 milioni di euro

A2A

(Teleborsa) -ha lanciato con successo l'e della durata di, destinata esclusivamente ad investitori istituzionali a valere sul proprio Programma Euro Medium Term Notes da ultimo aggiornato il 28 luglio 2020 (e integrato con supplemento del 20 ottobre 2020).Le obbligazioni sono statee avranno un, con uno spread di. La cedola è la più bassa mai ottenuta da emittenti italiani corporate per obbligazioni con scadenza superiore ai 10 anni.Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e ne verrà richiesta l'ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 28 ottobre 2020, data in cui è atteso il regolamento del prestito obbligazionario, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive ivi previste.Ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionarioda parte delle agenzieL'emissione è in linea con lafinalizzata alla, riduzione del costo medio di indebitamento, ottimizzazione delle scadenze, e ad una gestione proattiva del funding volta a cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato dei capitali.L'operazione di collocamento è stata curata da. La società è stata assistita dallo studio legale