Borse europee in netto calo. Piazza Affari chiude con flessione del 2,03%

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno, assieme a Piazza Affari che si rivela la peggiore. I mercati oggi hanno scontato l'escalation di contagi di Covid in Europa e le incertezze per le ripercussioni economiche. Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove a cavallo della parità con un ribasso dello 0,08%.Balza in alto lo, posizionandosi a +136 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,59%.debole, che mostra un piccolo decremento dello 1,41%, sotto pressione, che accusa un calo dell'1,91%, e scivola, con un netto svantaggio dello 1,53%.Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dell'2,03% sula 19.085,95 punti;di Piazza Affari vi sono solo tre titoli positivi,(+1,20)(+1,99%)(+0,92)Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,38%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 5,26%.In caduta gli industriali come(-4,06)% e(-4,77).di Milano,(+8.73%),(+4,60%),(+2,22%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,89%.Pesanteche segna una discesa di ben -3,82 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,41%.Sensibili perdite per DoValue, in calo del 3,37%.