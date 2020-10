A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

beni per la casa

petrolio

vendite al dettaglio

chimico

costruzioni

immobiliare

Pirelli

Moncler

Exor

Leonardo

DiaSorin

Unipol

Telecom Italia

Danieli

Cattolica Assicurazioni

Autogrill

MARR

Carel Industries

ERG

Falck Renewables

FILA

(Teleborsa) - La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni. Si muove in modesto ribasso l'a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,23%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,49%.Si riduce di poco lo, che si porta a +134 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,77%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,82%, in luce, con un ampio progresso dell'1,29%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,2%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,09% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,95% rispetto alla chiusura precedente.In frazionale calo il(-0,42%); con analoga direzione, poco sotto la parità il(-0,24%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,19%),(+1,75%) e(+1,68%).Nel listino, i settori(-2,03%),(-1,40%) e(-1,02%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento dell'8,64%.Decolla, con un importante progresso del 4,40%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,53%.Svettache segna un importante progresso del 2,27%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,39%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,34%.scende dell'1,64%.di Milano,(+2,75%),(+2,55%),(+2,18%) e(+2,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,59%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,24%.In caduta libera, che affonda del 3,78%.Pesante, che segna una discesa di ben -3 punti percentuali.Tra lepiù importanti:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,2%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 47,7 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,7%; preced. 2,7%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)10:00: PMI servizi (atteso 47 punti; preced. 48 punti).