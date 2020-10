Credem sigla accordo per incorporazione cassa Risparmio di Cento

(Teleborsa) -, assieme alla sua controllata, hanno sottoscritto un accordo quadro per realizzare lain Credito Emiliano.Il gruppo ferrarese è una importante realtà bancaria, con una lunga storia di 160 anni, 87 mila clienti, 460 dipendenti ed una rete di 47 filiali e 3 Centri Private e Wealth Management, prevalentemente distribuite tra le provincie di Ferrara, Modena, Bologna e Ravenna. Vanta una raccolta di 3,7 miliardi di euro ed impieghi per 2 miliardi di euro.Il Presidente di Credito Emiliano,ha sottolineato che, con questa operazione, ilcon un’operazione straordinaria di, dopo aver perseguito negli ultimi anni una strategia di crescita interna, che l'ha portata ad "investire fortemente sulle persone e strutture per dare un servizio d’eccellenza ai clienti"."Ora, il nostro obiettivo è, quindi, quello di far crescere ulteriormente l’attività della Cassa di Risparmio di Cento su un territorio che, in buona parte, non presidiamo, sfruttando le affinità del modello di business e potendo mettere a beneficio dei colleghi e dei clienti della Cassa le soluzioni ed i servizi offerti dalle diverse società del nostro Gruppo"."Questo Accordo rappresenta per la Fondazione il raggiungimento di una tappa importante del processo, iniziato diversi anni fa, di quella diversificazione patrimoniale necessaria per mettere la Fondazione stessa nelle condizioni di poter perseguire al meglio la propria missione statutaria", ha commentato la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di CentoLa fusione genererà importantisia in termini di(servizi diversificati) sia in termini di(unica piattaforma informatica). A regime,, si stima undella Cassa di Risparmio di Centosuperiore aidi euro, grazie a ricavi addizionali per circa 9 milioni di euro e a risparmi sui costi per 13 milioni di euro.L’accordo prevede unadella Cassa di Risparmio di Cento in Credito Emiliano ad undiper ogni azione della Cassa di Risparmio di Cento. A seguito dell’che dovrà essere eseguito da Credem a supporto dell’operazione, i soci attuali della Cassa arriveranno a detenere circa il 2,85% del Gruppo Credem.L’accordo prevede anche la, contestuale alla fusione, diper un importo complessivo di 7 milioni di euro, da parte della Fondazione e della Holding.