Profondo rosso sulle Piazze del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, in una giornata resa difficile dal numero record di nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti e in Europa, dove sono in aumento le restrizioni per cercare di contenere i contagi.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,34%. L'è in calo (-1,39%) e si attesta su 1.881,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 5,61%, scendendo fino a 37,35 dollari per barile. Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +139 punti base, aumentando di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,76%.in caduta libera, che affonda del 4,17%, pesante, che segna una discesa di ben -2,55 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 3,37%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno il 4,06%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 19.541 punti.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-5,78%),(-5,25%) e(-4,96%)., segna un buon incremento, che riporta un +1,11% rispetto al precedente.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,21%.Sensibili perdite per, in calo del 7,09%.In apnea, che arretra del 6,42%.scende del 6,02%.del FTSE MidCap,(+3,74%),(+1,16%),(+0,55%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,07%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,98%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,92%.Calo deciso per, che segna un -7,14%.