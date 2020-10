Atlantia, fumata nera su ASPI: slitta voto scissione, offerta CDP inadeguata

Atlantia

(Teleborsa) -, sebbene ritenga che l'offerta presentata dalla cordata capitanata da CDP sia ancora inadeguata ed insufficiente a valorizzare l'asset.La decisione didell'imminente assemblea delè stata presa in considerazione delloe dell'incertezza legata al rinnovo della. il CdA di Atlantia ha quindi deciso di concedere più tempo agli azionisti eNel frattempo, la holding che controlla ASPI di dicecon gli investitori (CDP, Balckstone e Maquarie) per l'acquisto di ASPI eper presentare una nuova migliore, ritenendo l'attualea rappresentare il suo valore.La decisione di rinviare l'assemblea del 30 ottobre sul progetto di scissione - spiega una nota di Atlantia - è stata presa nell'intento di "consentire agli azionisti di esprimere con ogni necessaria consapevolezza il proprio voto in merito" ed "a seguito della sopravvenutavenutasi a creare" dopo ilcon cui si chiedeva di "integrare e aggiornare la proposta del Piano economico finanziario" inviato da ASPI il 14 settembre 2020. "Sono stati in tal modo- spiega la Holding -che si aveva ragione di ritenere già definiti nel testo degli accordi a lungo negoziati da ASPI con i Ministeri competenti"."La definizione del Piano economico finanziario - sottolinea - costituisce presupposto fondamentale per la conclusione dell’Accordo Transattivo tra il MIT ed ASPI e quindi per l’eventuale definizione concordata della procedura di presunto grave inadempimento. Inoltre, ilrisultae rappresentaper la proposta di"Tale percorso - si sottolinea - è stato altresì deciso, dall’odierno CdA di Atlantia, in piena coerenza con lo spirito della nota lettera indirizzata alle Istituzioni il 14 luglio u.s. e nel fermo intendimento di compiere ogni ulteriore ragionevole sforzo atto a pervenire ad una soluzione condivisa, nell’auspicio che sia così possibile evitare – nell’interesse generale e fatta salva la doverosa tutela dei diritti di tutti gli investitori e stakeholder di Atlantia ed ASPI – l’instaurarsi di un lungo contenzioso".Quanto allaper l'acquisto dell’88% detenuta in ASPI, il CdA di Atlantia "pur apprezzando alcuni miglioramenti risultanti dalla nuova elaborazione dell’offerta, ha valutato i relativi termini economici e le condizioni ancoraad assicurare unadi mercato della partecipazione"."Nell’offerta - spiega - mancano gli elementi necessari per concedere un periodo di esclusiva agli offerenti". Il CdA ha quindi deliberato "dicon CDP e altri co-investitori di suo gradimento per agevolare la presentazione di unavincolante e satisfattiva al più tardi, affinché i soci possano eventualmente tenerla in dovuta considerazione in sede di esame del progetto di scissione nella assemblea di prossima convocazione".