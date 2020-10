Piazza Affari e Borse europee in cauto rialzo aspettando la BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che mettono a segno un piccolissimo rimbalzo, dopo l'ennesimo crollo di ieri., anche se non si attendono mosse imminenti dell'Istituto guidato da Christine Lagarde.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,175. Sulla parità lo, che rimane a quota +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,76%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,45%, sostanzialmente tonica, che registra una plusvalenza dello 0,25%, senza slancio, che negozia con un +0,11%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,24%.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,99%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,81%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,76%.avanza dell'1,47%.La peggiore è, che scivola del 2,73%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,65%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,32%.del FTSE MidCap,(+4,90%),(+2,96%),(+2,60%) e(+2,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,36%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,55%.In caduta libera, che affonda del 3,44%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,26 punti percentuali.