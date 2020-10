Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Al giro di boa la borsa di Wall Street conferma l'intonazione negativa dell'avvio, dopo la performance positiva della vigilia, ad un passo delle elezioni presidenziali, che si terranno la prossima settimana, ed in risposta alla crescita continua dei contagi diDal fronte macro l'aggiornamento su, ha evidenziato una. Ieri ildel terzo trimestre è salito oltre le aspettative.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una flessione dell'1,47%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che continua la giornata a 3.248 punti, in forte calo dell'1,87%. Pessimo il(-3,14%); con analoga direzione, in forte calo l'(-2,17%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,39%),(-3,31%) e(-1,63%).del Dow Jones,(+1,96%),(+0,73%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,10%.In apnea, che arretra del 4,08%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,76%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,28%.Tra i(+5,34%),(+4,35%),(+3,88%) e(+3,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,75%.Affonda, con un ribasso del 6,78%.Crolla, con una flessione del 6,62%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,10%.