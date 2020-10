UE, Donohoe: no altri soldi, flessibilità in attesa del Recovery

(Teleborsa) - "La situazione che stiamo affrontando, seppur ancoraera stata considerata come une proprio in quest'ottica avevamo adottato delle misure economiche. Perciò la miglior risposta possibile alle conseguenze della seconda ondataLo ha detto il Presidente dell'Eurogruppo,che in un'intervista rilasciata a La Stampa e altri quotidiani europei, sottolineando, dunque, che per il momentoSono sufficienti, a suo parere, i 100 miliardi di, i 200 del fondoe i 240 del. E poi ci sono i 750 miliardi delche è vero che arriveranno solo "nell'estate del 2021", ma nel frattempo "i Governi avranno sufficienteper anticipare le spese nei bilanci nazionali".Sul, Donohoe, si limita a dire cheMa voglio essere molto chiaro: questa linea di credito è molto diversa da quelle del passato. In base al coinvolgimento che ho avuto con i mercati finanziari e con gli analisti, oltre a quello con il Mes stesso, posso dire che non c'è assolutamente alcuna