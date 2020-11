Coronavirus, Conte: Ministero della Salute lavora a piano di distribuzione del vaccino

(Teleborsa) - Ilè già a lavoro su un piano operativo per ladei. Lo ha annunciato il presidente del Consiglionel corso dell'informativa al Senato sulle misure anti contagio da Covid-19 da inserire nel prossimo"Quando inizieranno ad arrivare le prime dosi così potremo procedere in modo organizzato secondo unprestabilito e ordinato", ha dichiarato Conte aggiungendo che la previsione è quella di favorire "le fasce di popolazione più fragile e vulnerabili e gli operatori più esposti al pericolo".Nel corso dell'informativa, oltre a elencare le misure che verranno inserite nel prossimo Dpcm , il presidente del Consiglio ha informato il Parlamento che ildellasull'andamento del contagio – formata da Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute e Regioni – sarà redatto due volte alla settimana con un appuntamento infrasettimanale che si aggiunge a quello del venerdì.Il presidente del Consiglio ha rilevato che al momento non si può ancora parlare di forte pressione sulle– a domenica 1 novembre al 21% se si calcolano quelle attivate, al 18% se si considerano anche quelle pronte ad essere attivate – ma "affollamento nelle aree di ricovero, soprattuto in quelle sub-intensive". Per alleggerire il peso sostenuto dalle strutture sanitarie, ha aggiunto Conte, iattraverso il Commissario Domenico Arcuri riceveranno nelle prossime settimane 10 milioni di test rapidi.Dalsono in arrivo, infine,unità tra medici e infermieri per far fronte all'emergenza.