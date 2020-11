Mediaset in rosso nonostante rumors assist Governo

Mediaset

(Teleborsa) - Giornata negativa per, che mostra un calo dello 0,90% in Borsa, a dispetto dei rumors che parlano di un possibileSecondo indiscrezioni de La repubblica stampa, il Governo sarebbe pronto ad offrire un assist all'azienda del Biscione, dopo la sentenza della Corte europea che ha bocciato la legge Gasparri e le regole che impedivano ai francesi si scalare l'azienda. Si starebbe studiando infatti una norma che renderà più difficile fare acquisizioni nel settore delle comunicazioni senza il parere favorevole dell'AgCom, che dovrà di volta in volta valutare se l'operazione possa compromettere il pluralismo dell'informazione.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,522 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,575. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,628.