Elezioni USA: Joe Biden è Presidente

(Teleborsa) - "La gente di questo Paese ha parlato, abbiamo ottenuto una vittoria convincente. Sarò un. Torniamo ad ascoltarci, siamo tutti americani" questo è il messaggio di riconciliazione nazionale lanciato da, dopo la sua. "Non esistono stati blu e stati rossi. Esistono solo gli Stati Uniti. Diamoci una possibilità aiutandoci l'uno con l'altro".Lo scrutinio è ancora in corso ma il. E mentre Donald Trump continua a gridare ai brogli e annuncia nuove azioni legali, in, la prima donna, e la prima donna afroamericana, a diventare vicepresidente degli Stati Uniti. Da New York a Washington esplode l'entusiasmo.Il presidente eletto degli Stati Unitiil 20 gennaio ha intenzioneil prima possibilealcune delledal presidente uscente. Tra le misure ildegli Usadi Parigi sule nell'. Abolirà il bando sull'immigrazione dai Paesi musulmani e ripristinerà il programma per la protezione dei Dreamer.Congratulazioni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal premier Giuseppe Conte insieme a quelli dei leader europei per l'elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti.