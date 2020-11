L'Asia festeggia la vittoria di Biden. Tokyo chiude in rally

Nikkei 225

(Teleborsa) -, esprimendo favore per l'esito delle elezioni USA, che potrebbero finalmente sbloccare il nuovo pacchetto di stimoli anti-Ciovid-19. I segnali che giungono dai Future USA sono confortanti.Pioggia di acquisti sul listino di, che porta a casa un guadagno dell'1,86% sul, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea l'indice Topix che avanza dell'1,41%. In denaro(+1,22%).Bene le borse cinesi, conche sale dell'1,51% eche termina in crescita dell'1,75%. Corre ancheche registra un progresso dell'1,19%.In rialzo(+1,22%), seguita da(+1,33%) e(+3,23%), mentre sono incerte(-0,34%) e(-017%).Sale(+0,94%); su di giri(+1,89%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,27%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,12%.Il rendimento per l'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento deltratta al 3,21%.