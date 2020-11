Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, dopo i, che confermano ladella Casa Bianca.il dato debole dell' indice Sentix , peraltro atteso, mentre si guarda alla possibilità che venga varato il nuovo pacchetto di stimoli fiscali in USA L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,187. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +123 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%.exploit di, che mostra un rialzo dell'1,97%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,34%, e su di giri(+1,64%). A Milano, scambia in deciso rialzo il(+2,22%), che raggiunge i 20.118 punti.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,26%.Effervescente, con un progresso del 4,15%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,83%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,73%.del FTSE MidCap,(+5,24%),(+4,59%),(+4,30%) e(+4,24%).In rosso, che cede l'1,82%.scende dell'1,29%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,77%.