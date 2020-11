Positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

beni industriali

energia

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

Walgreens Boots Alliance

Boeing

Raytheon Technologies

Chevron

Microsoft

Walt Disney

JP Morgan

Nike

Tripadvisor

Vodafone

Gilead Sciences

Mylan

Xilinx

Nvidia

Intuit

Wynn Resorts

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,27%, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,58%, scambiando a 3.530 punti.In forte calo il(-1,94%); come pure, in ribasso l'(-0,76%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,65%),(+1,37%) e(+0,83%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,03%),(-1,40%) e(-1,18%).Al top tra i(+7,98%),(+4,52%),(+3,71%) e(+2,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,62%.Affonda, con un ribasso del 2,01%.scende dell'1,26%.Calo deciso per, che segna un -1,19%.(+8,68%),(+4,41%),(+3,79%) e(+3,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,88%.Crolla, con una flessione del 5,99%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,30%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,01%.