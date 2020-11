In recupero Milano e gli altri mercati europei

FTSE MIB

Dea Capital

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Tonico l', che sulla piazza statunitense segna un aumento dello 0,81%.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,176. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.862,2 dollari l'oncia, in calo dello 0,78%., con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,79%.Invariato lo, che si posiziona a +120 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,69%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,40%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,35%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,48%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,68%.In luce sul listino milanese i comparti(+3,13%),(+2,76%) e(+2,69%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,20%),(-0,70%) e(-0,67%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 3,86%.Vola, con una marcata risalita del 2,99%.Brilla, con un forte incremento (+2,75%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,71%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,13%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,12%.del FTSE MidCap,(+7,34%),(+5,55%),(+5,11%) e(+4,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,33%.Affonda, con un ribasso del 4,72%.Crolla, con una flessione del 4,15%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,86%.