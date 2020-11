Tonica Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta con segni contrastanti tra le principali borse asiatiche. Tonica la piazza di Tokyo che consolida i guadagni delle giornate precedenti, sostenuta dalla buona performance di Wall Street ed in particolare dal listino tecnologico del Nasdaq. Intanto continua l'ottimismo degli investitori sul progresso della ricerca medica contro il coronavirus.L'indice giapponesemostra un rialzo dello 0,68%, proseguendo la serie positiva iniziata il 2 di questo mese, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 13.720 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Leggermente negativo(-0,47%); con analoga direzione, in lieve ribasso(-0,39%).In frazionale calo(-0,61%); con analoga direzione, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,48%.Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,31%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,11%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%.Il rendimento per l'è pari allo 0,04%, mentre il rendimento deltratta al 3,24%.