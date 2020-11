Pioggia di acquisti a Wall Street

Pfizer

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta all'insegna del rialzo. Il mercato continua l'onda lunga della notizia sul vaccino anti-Covid di, che fanno ben sperare mentre l'aumento dei contagi desta preoccupazione tra gli investitori.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dell'1,13%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,04% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In frazionale progresso il(+0,43%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+0,79%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,86%),(+1,95%) e(+1,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,97%),(+5,23%),(+4,45%) e(+3,33%).Tra i(+7,23%),(+6,97%),(+6,45%) e(+6,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,58%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,03 punti percentuali.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,28%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,64%.