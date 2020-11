Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l'Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

viaggi e intrattenimento

materie prime

immobiliare

Leonardo

Tenaris

BPER

Interpump

Terna

Technogym

FILA

Autogrill

Maire Tecnimont

Tinexta

Doria

De' Longhi

ERG

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l'che avanza dell'1,04%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,184. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.889,4 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,41%.Scende lo, attestandosi a +115 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,61%.avanza dello 0,47%, exploit di, che mostra un rialzo dell'1,66%, e su di giri(+1,7%).Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo dell'1,98%; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 23.175 punti.In netto miglioramento il(+2,67%); come pure, balza in alto il(+1,96%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+7,59%),(+7,53%) e(+4,50%).di Milano, troviamo(+7,79%),(+7,75%),(+6,50%) e(+5,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,57%.Al Top tra le azioni italiane a(+16,66%),(+10,86%),(+10,78%) e(+8,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,84%.In caduta libera la, che affonda del 2,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,14%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,76%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: PIL, trimestrale (atteso 4,4%; preced. -8,2%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,9%; preced. 3,3%)03:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,4%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 6,5%; preced. 6,9%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 4%; preced. 1%).