Mercati europei deboli

(Teleborsa) -, con il numero dei contagi da Covid-19 che preoccupa gli investitori, mentre le notizie sui vaccini in arrivo sembrano essere già state scontate.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,184. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,45%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,93% e continua a trattare a 41,43 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +120 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,62%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,86%, seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,76%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia., con ilche si attesta a 21.584 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 23.475 punti, sui livelli della vigilia.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,50%),(+1,28%) e(+0,66%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,89%),(-1,82%) e(-1,39%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,20%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,68%.Decolla, con un importante progresso del 2,41%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,6%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,04%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,41%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,03%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,05%),(+3,40%),(+3,00%) e(+2,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,92%.Affonda, con un ribasso del 3,12%.Crolla, con una flessione del 3,06%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,45%.