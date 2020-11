Moderati guadagni alla Borsa di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta con segni contrastanti per le principali borse asiatiche, dove la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo proseguendo la fase di consolidamento, trainata dalla buona performance di Wall Street grazie alle notizie incoraggianti che arrivano dal fronte vaccino contro il coronavirus.archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,50%, mentre, al contrario,ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta in ribasso dell'1,53.In moderato rialzo(+0,33%); in lieve ribasso(-0,54%).In frazionale calo(-0,46%); sopra la parità(+0,48%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,14%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido 0%.Il rendimento dell'tratta allo 0,03%, mentre il rendimento delè pari al 3,32%.