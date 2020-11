Piazza Affari chiude in rialzo, la migliore in Europa

S&P-500

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva di Piazza Affari, che chiude a +0,72%. Sul mercato USA, scambi negativi per l', anche per le notizie sull' aumento dei sussidi di disoccupazione L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,191. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,27%.Invariato lo, che si posiziona a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,57%.senza slancio, che negozia con un -0,02%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,64%, eavanza dello 0,23%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,72% sul; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 24.223 punti.Poco sopra la parità il(+0,3%); consolida i livelli della vigilia il(+0,17%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,99%),(+1,54%) e(+1,33%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-4,18%) e(-0,90%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,16%),(+3,29%),(+2,62%) e(+2,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,34%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,84%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,81%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,09%),(+4,71%),(+3,80%) e(+3,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,81%.Crolla, con una flessione del 4,15%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,43%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,31%.