Borsa Tokyo positiva. Bene il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Ultima seduta all'insegna degli acquisti per le principali borse asiatiche, con gli investitori che guardano agli sviluppi della ricerca medica sul vaccino contro il coronavirus.Sessione in lieve rialzo per, con il, che termina a +0,4%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,21%.In frazionale progresso(+0,26%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per(+0,3%).Deboli(-0,06%) e(-0,47%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 26 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,19%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,15%.Il rendimento dell'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento delscambia al 3,31%.