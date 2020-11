Chiusura in positivo per le Borse europee, Milano +0,68%

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee, che si avvicinano a chiudere un mese da record, nonostante l'avanzare della pandemia e qualche incertezza sul vaccino si AstraZeneca . Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,26%.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,195. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.785,4 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 45,37 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +114 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,56%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,37%, piatta, che tiene la parità, e composta, che cresce di un modesto +0,56%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 24.271 punti.Guadagni frazionali per il(+0,27%); sulla stessa tendenza, positivo il(+1,03%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,96%),(+1,86%) e(+1,79%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,44%) e(-0,58%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,85%.Brilla, con un forte incremento (+2,67%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,39%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,29%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,05%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,80%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,68%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,18%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,95%),(+4,24%),(+4,04%) e(+3,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,30%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,18%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,84%.