CNA: nuovo DPCM dovrebbe prevedere riapertura dei centri benessere

(Teleborsa) -auspica che, alla luce del miglioramento in corso della curva epidemiologica, il nuovosulle misure di contenimento del contagio atteso per i prossimi giorni consenta aidi riprendere appieno l’attività. È quanto si legge in una nota diffusa dall'Associazione di categoria."Si tratta di servizi alla persona che assicurano il massimo rispetto deie che non rappresentano in alcun modo fonte di contagio poiché per organizzazione e modalità di svolgimento del lavoro non presuppongono la compresenza di più persone, né ingenerano assembramenti. Le imprese di estetica, nella prospettiva di affrontare unadel virus, hanno effettuato ingenti investimenti per la sicurezza in modo da scongiurare il rischio di dover ricorrere nuovamente alle misure estreme adottate a marzo", spiega la nota.E conclude:"il settore è pronto per affrontare in totalee serenità i prossimi mesi continuando a garantire il proseguimento dell’attività senza rischi per la salute di dipendenti e clienti".