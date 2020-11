Informazioni finanziarie, S&P Global potrebbe comprare IHS Markit per 44 miliardi

S&P Global

IHS Markit

London Stock Exchange

(Teleborsa) -è pronta adper una cifra vicina ai, dando vita al. L'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore, secondo il Wall Street Journal, anche se l'accordo sarebbe comunque, visto che il settore sta diventando sempre più concentrato (ilsta aspettando l'autorizzazione dell'UE per completare l'acquisizione da 27 miliardi di dollari di).Se l'operazione tra S&P Global e IHS Markit andasse in porto, sarebbe. IHS Markit, che ha sede a, ha oggi un valore di circa 37 miliardi di dollari, mentre S&P Global, con quartier generale a, ne vale 82. S&P Global hae un giro d'affari annuale da oltre 6 miliardi. IHS Markit haed entrate da 3,6 miliardi all'anno.quando IHS, le cui attività spaziano dai dati sui settori automobilistico e tecnologico alla pubblicazione di Jane’s Defense Weekly, ha acquistato Markit Ltd per circa 6 miliardi di dollari. Markit, fondata dall'ex trader del credito Lance Uggla, fornisce dati di riferimento per attività finanziarie e derivati.