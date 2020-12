Borse europee toniche assieme a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che proseguono gli scambi in buon rialzo, dopo la pausa della vigilia. A sostenere il sentiment hanno contribuito i positivi dati del PMI manifatturieri e le notizie sul vaccino Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,197. Aumenta di poco lo, che si porta a +117 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,60%.avanza dello 0,86%, exploit di, che mostra un rialzo dell'1,87%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,96%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,27%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,32%),(+2,49%),(+2,32%) e(+1,47%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -8,02% dopo la conferma dell'uscita di Mustier,In caduta libera, che affonda del 2,62%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,85%.di Milano,(+6,67%),(+4,82%),(+4,76%) e(+4,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,50%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,44%.arretra dell'1,08%.Tentenna, che cede lo 0,98%.