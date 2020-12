Poco mossa Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta in ordine sparso per le principali borse asiatiche con gli investitori cauti in attesa di ulteriori sviluppi dalle trattative per l'introduzione di un piano di stimolo a sostegno dell'economia americana.Poco mosso il listino di, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.801 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 13.962 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Guadagni frazionali per(+0,67%); come pure, in moderato rialzo(+0,51%).Sulla parità(+0,16%); poco sopra la parità(+0,53%).Giornata piatta per l', che mostra un esiguo +0,05%. Seduta fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,04%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,04%.Il rendimento per l'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento deltratta al 3,33%.