Webuild definito con successo pricing nuove obbligazioni per 550 milioni euro

Webuild

(Teleborsa) -annuncia le condizioni delle nuove, i cui proventi saranno"€600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021", il cui valore nominale attualmente in essere è pari a 479.030.000 euro, secondo quanto previsto dall’offerta di acquisto promossa in data 1 dicembre 2020.in linea capitale delle Nuove Obbligazioni è pari a. La data didelle Nuove Obbligazioni è ile la relativaI risultati dimostrano un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale ed internazionale. Durante il collocamento sono stati, con una copertura del book di circa 3 volteLe Nuove Obbligazioni saranno, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).L’emissione delle Nuove Obbligazioni e l’acquisto delle Obbligazioni 2021, di cui la società accetti la adesione all’Offerta di Acquisto, sono previsti per il 15 dicembre 2020.BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank agiscono in qualità di Joint Lead Managers, e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, BBVA e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agiscono in qualità di Co-Managers.