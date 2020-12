Enel, Starace: "Futuro è più digitale. Accelerare transizione per cogliere benefici"

Enel

(Teleborsa) -. Così il numero uno della compagnia energetica,, dipinge l'azienda fra 10 anni, in una intervista all'evento "Live In Courmayeur" di Sky TG 24."Un'azienda molto diversa da quella che è adesso, probabilmente la più digitale tra le aziende energetiche", afferma il manager, aggiungendo che manterrà sempre "nel suo DNA lo spirito di servizio e lo spirito di far bene alla società in cui opera".Starace ha anche parlato della, affermando che l'emergenzaha riportato l'accento sulla sostenibilità enel "futuro del sistema energetico" fra 5 o 10 anni. L'Ad ha anche ribadito che "non è vero che grandi percentuali di rinnovabili squassano le reti e le rendono difficili da governare", ora "abbiamo capito che si può fare"."Abbiamo capito che dobbiamo andare avanti con velocità e fiducia", ha aggiunto Starace parlando della transizione che - afferma - si verifica "in una fase molto turbolenta e veloce, la più veloce in assoluto" e "non è solo energetica ma anche industriale", come dimostra l'esperienza dell'automotive. L'Ad di Enel ha quindi concluso che è