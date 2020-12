In rosso gli Eurolistini, Piazza Affari inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori in attesa di maggiori indicazioni dal piano di stimolo per l'economia americana.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,209. Lieve calo dell', che scende a 1.830,3 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 45,53 dollari per barile, in netto calo dell'1,58%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +115 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,57%.tentenna, che cede lo 0,51%,avanza dello 0,34%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,88%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 23.944 punti.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,10% sul precedente.Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,33%),(-1,14%) e(-1,02%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,38%.Buona performance per, che cresce dell'1,72%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,17%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,99%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,98%.scende dell'1,70%.Calo deciso per, che segna un -1,46%.del FTSE MidCap,(+1,39%),(+1,00%),(+0,93%) e(+0,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,70%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,71%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,41%.