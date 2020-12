Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

tecnologia

chimico

beni per la casa

materie prime

vendite al dettaglio

immobiliare

Moncler

Nexi

Italgas

DiaSorin

CNH Industrial

Prysmian

Buzzi Unicem

Tenaris

Cerved Group

Sesa

Danieli

Cattolica Assicurazioni

Banca MPS

MARR

Mediaset

Ascopiave

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,214. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,42%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,52%.In salita lo, che arriva a quota +115 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,57%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,21%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,64%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,32%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 24.017 punti.Senza direzione il(-0,08%); leggermente positivo il(+0,36%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,02%),(+0,72%) e(+0,72%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,71%),(-1,07%) e(-0,99%).di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,85%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,60%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,04%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,95%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,60%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,98%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,83%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,82%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,24%),(+3,82%),(+3,06%) e(+2,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,61%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,80%.In caduta libera, che affonda del 2,27%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,26 punti percentuali.Tra ledi maggior peso:08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 1,6%; preced. 2,3%)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1%; preced. 3,8%)00:50: Partite correnti (atteso 2.126 Mld ¥; preced. 1.660 Mld ¥)00:50: PIL, trimestrale (atteso 5%; preced. -7,9%)07:30: Occupazione, trimestrale (preced. -0,9%).