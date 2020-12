Wall Street prosegue in frazionale ribasso

AirBnB

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni industriali

materiali

utilities

Chevron

Exxon Mobil

Travelers Company

Apple

Verizon Communication

3M

United Health

Caterpillar

Starbucks

Baidu

American Airlines

Mylan

C.H.Robinson

Fastenal

Dollar Tree

Moderna

(Teleborsa) -, che prosegue le contrattazioni in ribasso, a dispetto dell, sulla scia del rialzo del greggio. Sotto i riflettori. A controbilanciare il buonumore i, peggiori delle attese. Ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,32%, mentre appare piatto l', che si posiziona a 3.666 punti. In moderato rialzo il(+0,26%); pressoché invariato l'(-0,13%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, i settori(-1,13%),(-0,78%) e(-0,58%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,19%),(+1,67%),(+1,59%) e(+1,43%).La peggiore è, che cede l'1,57%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,18%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,17%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,39%),(+4,37%),(+2,94%) e(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,60%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,36 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,13%.Sensibili perdite per, in calo del 2,10%.