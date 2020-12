Brillano i mercati europei e Milano

accordo in extremis sulla Brexit

(Teleborsa) -, di riflesso al buon andamento dei titoli bancari dopo la, e in vista della probabilità di unL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,38%. Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,71% a quota +113 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,52%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,26%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,21%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,09%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,18%, a 21.958 punti.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 3,25%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,16%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,80%.Decolla, con un importante progresso del 2,56%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,08%.del FTSE MidCap,(+6,71%),(+4,89%),(+4,82%) e(+3,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede lo 0,90%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,72%.Tentenna, che cede lo 0,69%.