In verde le Borse europee

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, grazie al buon andamento dei titoli bancari dopo la promozione dell'EBA, e in vista della probabilità di un accordo in extremis sulla Brexit. Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove poco sopra la parità dello 0,31%.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,214. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.823,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 46,18 dollari per barile, in calo dello 0,84%.Lomigliora, toccando i +112 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,51%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,83%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,23%. Composta, che cresce di un modesto +0,37%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,27%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,54%, portandosi a 23.750 punti.(+1,28%),(+1,14%) e(+0,96%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,26%),(-0,74%) e(-0,72%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,53%),(+2,09%),(+1,84%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,24%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,48%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,42%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,62%),(+4,93%),(+4,74%) e(+2,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,35%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,56%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,54%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,23%.